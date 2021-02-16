الخارجية الإماراتية تعلن قلقها من تقارير الأمم المتحدة بشأن هجوم الحوثيين على مأرب

عبرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021، عن قلقها حيال تقارير الأمم المتحدة بشأن تقدم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نحو مدينة مأرب اليمنية، ودعت المجتمع الدولي، إلى الاهتمام بتصريحات وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، المقلقة اتجاه هجوم الحوثيين على مأرب.

دوت الخليج تنشر ما أوضحت الخارجية الإماراتية في بيانها، والتي قالت فيه، أن تصريحات مارك لوكوك، أكدت على التهديد الذي يشكله هذا الهجوم على الأمن والاستقرار الإقليميين.

مساعد وزير الخارجية الإماراتي: أعمال الحوثيين العنيفة تعيق وصول الشحنات الإنسانية

كما أعرب مساعد وزير الخارجية الإماراتي، سلطان محمد الشمسي، عن قلقه حيال تقدم ميليشيات الحوثي نحو مأرب وممارستهم أعمال العنف الشنيعة ضد المدنيين، والتي تهدد الشعب اليمني كافة، وتعيق تسليم الشحنات الإنسانية وتزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية هناك.

وجاء ذلك بعدما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بضرورة وقف الهجوم على مدينة مأرب اليمنية، داعية الميليشيات بوقف هجومهم على مأرب التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمشاركة في الجهود العالمية لإيجاد حل سياسي للعنف القائم في اليمن.

الولايات المتحدة تدعو الحوثيين إلى وقف تقدمهم نحو مأرب

كما أضاف البيان الذي أصدرته الخارجية الإماراتية: "الولايات المتحدة تدعو الحوثيين إلى وقف تقدمهم نحو مأرب، ووقف جميع العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن شطب اسم حركة أنصار الله الحوثية من قائمة الإرهاب الدولية، الأمر الذي أثار دهشة الكثير من الدول، وأثار بعض التساؤلات التعجبية لدى حلفاء واشنطن العرب، من حيث إمكانية أن تنال بقية الأذرع الإيرانية الحرية ذاتها كحزب الله وحماس والحشد الشعبي.