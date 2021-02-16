وكيلة مجلس الشيوخ: منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية إنجاز جديد يضاف للقيادة السياسية

أكدت النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظومة التامين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات العملاقة التي تشهدها مصر في السنوات الست الأخيرة ، و التى تؤكد أن صحة المصريين هى فى قمة أولويات القيادة السياسية بعد إهمال دام عشرات السنوات.

فيبى فوزى تثنى على مجهود القيادة السياسية

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبى فوزى:" لتقدير مدى شمولية وجودة الخدمة التي ينطوي عليها هذا النظام، يكفي أن نعرف أنه يتم تقديم الخدمات بها من خلال الفين وثلاثمائة خدمة طبية للمنتفعين عبر ست وستين منشآة، تشمل اثني عشر مستشفى وعشرين مركزًا صحيًا، واربع و ثلاثين وحدة صحية .

وتابعت وكيلة مجلس الشيوخ:" هذه المنظومة التي تكلف إعدادها نحو عشرة مليارات جنيه تقضي بشكل نهائي على كافة المشكلات التي كان يعاني منها المواطن في محافظة الإسماعيلية خلال احتياجه للخدمة الصحية .

فيبى فوزى: الرئيس السيسي يولى أهتمام كبير بقاطع الصحة

واستكملت حديثها:" بصفتي نائبة عن المحافظة التى مكانة خاصة في تاريخ بلادنا الغالية، كنت أتلقى العديد من الشكاوى بشأن قصور الخدمة الصحية وعدم تلبيتها لاحتياجات أبناء المحافظة، لهذا فإنه لا يسعني في هذا اليوم التاريخي سوى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى هذا الملف كامل رعايته و دعمه مثلما هو يفعل مع كافة ملفات الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في الصحة أو التعليم أو المرافق أو تطوير العشوائيات أو توفير الدعم للمواد الغذائية لمحدودي الدخل و غيرها من الخدمات.

وتابعت النائبة فيبى فوزى:" من المفارقات الملفتة للنظر أن تدشين هذه المنظومة يأتي وسط ظروف بالغة الصعوبة بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي أعجزت العديد من المنظومات الصحية في العديد من دول العالم بعضها من الدول الأكثر تقدما.

واستكملت عضو مجلس الشيوخ أيضًا:" تأتي المنظومة الصحية بعد أن تم تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي استهدفت مواجهة الأمراض المتوطنة في مصر و القضاء عليها و لعل أبرز هذه المبادرات كانت تلك التي قضت بضربة نهائية على فيروس سي لتصبح مصر خالية من هذا الوباء الذي كانت الأولى على مستوى العالم في ارقام الإصابة به".

واختتمت وكيلة مجلس الشيوخ حديثها، بتوجيه التحية والإشادة لجهود القيادة السياسية، التي أعطت حقوق الإنسان مفهومها الصحيح، والذى يجب أن يشمل حقوق الإنسان المصري الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية .

كما قدمت النائبة فيبى فوزى، التهنئة لأبناء محافظة الإسماعيلية،بعد تلك النقلة النوعية في مجال الخدمة الصحية و التي ستوفر لهم خدمة صحية شاملة ذات جودة عالية متاحة للجميع في كافة أنحاء المحافظة.