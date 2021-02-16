مدرب في إحدى الصالات الرياضية يستغل مهنته في تكوين شبكة دعارة

صالة رياضية- ارشيفية
استغل مهنته في ممارسة الدعارة تحت ستار جلسات المساج، وذلك خلال عمله في إحدى الصالات الرياضية كمدرب لعدد من السيدات.
مدرب رياضة يستغل مهنته في الدعارةكشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على مدرب جيم يدعى "سمير . ر" 33 سنة، والشهير بـ"كابتن سمير" في منطقة المنتزه بالإسكندرية، بتهمة ممارسة وتسهيل دعارة الفتيات تحت ستار جلسات المساج.
أظهرت التحريات، أن المتهم يعمل بصالة رياضية مدربًا للياقة البدنية وعمل جلسات المساج، وخلال عمله تعرف على عدد من السيدات ثم تطورت العلاقة إلى ممارسة الفسق والفجور تحت ستار عمل جلسات مساج منزلية لهن، لكنه لم يكتف بذلك بل أسس صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى أعلن من خلالها عن نشاطه المريب.
المتهم يكون شبكة من السيدات لتطوير عمله
أظهرت التحقيقات بعد القبض على المتهم وبصحبته إحدى الفتيات أثناء توصيلها لزبون، أنه يتفق مع زبائنه على ممارسة الأعمال المنافة للآداب، تحت ستار جلسات ، لكنه حدد ذلك بمدد زمنية حيث يتق مع زبائنه أن الثلاثة أيام بـ 5 الاف جنيه والاسبوع بـ 7 الاف، وأنه مارس نشاطه تحت ستار عمل جلسات مساج بجلسات متعددة شملت خصومات وعروضا.
وأوضحت التحقيقات أن اتفاق المتهم شمل عمل خصومات وإضافة منشطات جنسية كعروض على زبائنه، وهو ما تسبب في حدوث رواج كبير لنشاطه الإجرامي حتى رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعي تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن استعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار جلسات المساج.
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