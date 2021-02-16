مدرب في إحدى الصالات الرياضية يستغل مهنته في تكوين شبكة دعارة

وذكرت التحريات التي باشرها ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أن المتهم أقنع من الفتيات سيئات السمعة وبعضهن لهن معهلومات جنائية وسبق ضبطهن في قضايا منافية للآداب، بالعمل معه من خلال نشر صورهن على الصفحة التي قام بانشائها، بدعوى أنهن من الفتيات المتخصصات في عمل المساج وجلسات الاسترخاء.

أظهرت التحقيقات بعد القبض على المتهم وبصحبته إحدى الفتيات أثناء توصيلها لزبون، أنه يتفق مع زبائنه على ممارسة الأعمال المنافة للآداب، تحت ستار جلسات ، لكنه حدد ذلك بمدد زمنية حيث يتق مع زبائنه أن الثلاثة أيام بـ 5 الاف جنيه والاسبوع بـ 7 الاف، وأنه مارس نشاطه تحت ستار عمل جلسات مساج بجلسات متعددة شملت خصومات وعروضا.

وأوضحت التحقيقات أن اتفاق المتهم شمل عمل خصومات وإضافة منشطات جنسية كعروض على زبائنه، وهو ما تسبب في حدوث رواج كبير لنشاطه الإجرامي حتى رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعي تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن استعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار جلسات المساج.