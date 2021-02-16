محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني

إنطلقت صافرة بداية مباراة الأهلي والمريخ السوداني في أولي لقاءات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

د1

ضغط من جانب لاعبي الأهلي بحثا عن الهدف الأول.

د3

استمرار الضغط الأهلاوي وتماسك دفاعي جيد من جانب لاعبي المريخ.

د6

محمد مجدي أفشة يهدر أول أهداف اللقاء بعد صناعة رأسية من جانب والتر بواليا وتخرج الكرة بجوار القائم.

د9

هدوء في المباراة واستحواذ من جانب لاعبي الأهلي دون خطورة علي مرمي المريخ.

د12

ركلة مرمي لصالح المريخ بعد وصول كرة طولية لمحمد هاني من جانب عمرو السولية ولم يستطع اللحاق بالكرة.

د14

إنذار أول من نصيب ضياء محجوب لاعب المريخ بعد تدخل عنيف علي جونيور آجاي.

د15

هجمة أخري تضيع من جانب محمود كهربا بعد تسديدة قوية علي مرمي منجد النيل وتعلوا الكرة وتخرج إلي ركلة مرمي.

د17

ركنية أولي في المباراة لصالح فريق المريخ بعد تنفيذ هجمة مرتدة ويتدخل محمود وحيد في الوقت المناسب.

د18

إنقاذ رائع من محمد الشناوي حارس الأولي بعدما تعامل مع كرة عرضية من لاعب المريخ ضياء محجوب.

د20

تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة تصطدم بمدافع المريخ امير كمال، وتتوقف المباراة لعلاج اللاعب.

د23

هدوء في المباراة وعدم نجاح لاعبي الأهلي إختراق دفاعات المريخ.

د25

تبديل أول لصالح المريخ بخروج أحمد محمد ونزول أحمد موسي.

د27

هدف أول ضائع من محمود كهربا وتعامل جيد من حارس المريخ مع الكرة.

د28

تتوالي الجمات من جانب لاعبي الأهلي وتماسك من جانب لاعبي المريخ.

د31

تمريرة طولية داخل منطقة جزاء المريخ وتعامل جيد من دفاعات المريخ وحارس المرمي.

د32

هدف آخر ضائع من والتر بواليا بعد تسديدة متقنعة يتعامل معها دفاعات الفريق السوداني وتخرج إلي ركنية.

د35

أخطر هجمات اللقاء من جانب لاعبي الأهلي ويمرر أفشة كرة متقنة إلي السولية وتسديدة خطيرة خارج المرمي بمليمترات.

د37

ركنية ثانية للمريخ وإنقاذ ياسر إبراهيم للكرة قبل الوصول للاعب المريخ.

د38

رأسية قوية من بكري المدينة وتخرج الكرة بسلام علي مرمي الأهلي.

د41

تمريرة رائعة من أليو ديانج إلي محمد هاني ويسدد كرة قوية وتخرج إلي خارج المرمي.

د44

إنذار ثاني للاعب المريخ تاج الدين إبراهيم بعد عرقلة أليو ديانج قرب منطقة الجزاء.

د45

ركنية لصالح الأهلي, ويحتسب الحكم دقيقة وحيدة كوقت بدل ضائع.

أعلن الحكم سيكازوي صافرة نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر علي المباراة، وسط سيطرة من جانب لاعبي الأهلي واعتماد لاعبي المريخ علي الهجمات المرتدة.

تشكيل الأهلي للمباراة:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، والتر بواليا، جونيور آجاي.

تشكيل المريخ السوداني:-

حراسة المرمي: منجد النيل.

خط الدفاع: أحمد آدم، أحمد تمبش، عبد الرحمن كرنقو، أمير كمال.

خط الوسط: أحمد التش، محمد الرشيد، ضياء الدين محجوب.

خط الهجوم: بكري المدينة، السماني الصاوي.

وبدأ الأهلي حمله الدفاع عن لقبة بعدما تمكن من تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق لمدة 7 سنوات، وتخطي الزمالك في المباراة النهائية للبطولة بهدفين مقابل هدف.

يتنافس فريق المريخ السوداني في دور المجموعات بعد غياب دام لمدة 4 سنوات، حيث كانت آخر مشاركة للفريق في دور المجموعات عام 2017.

أقيمت المباراة علي ملعب القاهرة الدولي، بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.