الخزانة الأمريكية ترفع جماعة الحوثيين من قائمة الإرهاب مع إبقاء بعض قياداتها

أعلنت مصادر إعلامية عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية، عن رفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب تطبيقًا لقرار وزارة الخارجية، مضيفة أنه باستطاعة الأمريكيين إجراء معاملات مع الحوثيين، شرط ألا تشمل أشخاصا مشمولين بالعقوبات.

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يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت في وقت سابق الحوثيين بوقف كل العمليات العسكرية فى مأرب، كما طالبت الحوثيين بالعودة إلى المفاوضات، ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين إلى وقف التصعيد فى مأرب، موضحة أنه على الحوثيين الانخراط بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

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الخارجية الأمريكية ابقاء بعض قيادات الحوثيين على قائمة الإرهاب

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة الماضية، عن رفع العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي في اليمن، وإزالة اسمها من قوائم الإرهاب، مع إبقاء القيادات مثل عبد الملك الحوثي، وبدر الدين الحوثي، ويحيى عبد الحكيم على قائمة الإرهاب.

إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يبدأ من يوم 16 فبراير الجاري

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان، إن قرار إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يبدأ من يوم 16 فبراير الجارى، مؤكدًا: سنواصل مراقبة أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار لا سيما في البحر والأحمر والهجمات على السعودية.