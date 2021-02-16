القنابل الموقوته بلقاء رئيس الوزراء وإقرار لائحة الشيوخ وتبرعات النواب..حصاد الثلاثاء البرلماني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، ، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن" مؤكدا علي أنه حريص على عقد هذا الاجتماع ولن يكون الأخير بل سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية خلال الفترة المقبلة قائلا:"هدفنا كحكومة وبرلمان الصالح العام ومصلحة المواطن وأي خلاف في الرأي لا يسبب أي مشكلات فهذه هي سمة العمل السياسيّ"

· أكد أيضا أن الرئيس يتابع ويصر على إنجاز المشروعات في أسرع وقت وتتردد فيما بيننا دائما مقولة "تحدي التحدي" وظروف مصر وطبيعتها على مدار العقود السابقة لم تكن تسمح بأن تسير بنفس السرعة التي تسير بها وتيرة النمو السكاني الكبيرة للغاية ونتيجة لذلك ظهرت العديد من التحديات في القطاعات المختلفة أهمها ظاهرة البناء العشوائي بعض الملفات أشبه بـ "القنابل الموقوتة" التي لم يحاول أحد الاقتراب منها طيلة سنوات عديدة مضت وخاصة أن هذه الملفات تتشابك أبعادها مع العديد من الوزارات والجهات.

صندوق الشهداء

· مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي أقر نهائيا تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، مع الموافقة علي مقترح زعيم الأغلبية أشرف رشاد، علي تبرع أعضاء حزب مستقبل وطن بمجلس النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح الصندوق وهو الأمر الذي أيده ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس.

لائحة الشيوخ

· يحيل مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصديق النهائي عليه ونشره بالجريدة الرسمية، بعد الموافقة النهائية عليه بجلسة اليوم الثلاثاء،وسط توقعات بانطلاقة منتظرة لأعمال مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبل بعد أن رفع مجلس النواب أعماله حتي 28فبراير الجاري.

السندات الدولية

· وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، فيما انتقد النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب كثرة التعديلات التى تتقدم بها وزارة المالية على القانون الواحد : "لا نمانع من التعديلات التشريعية ما دامت فى مصلحة البلد"، لافتا إلى أن قانون إعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، الذى نناقشه اليوم سبق وتقدمت بتعديل بالغاء الإعفاء فى سبتمبر 2020.

تنمر ذوي الإعاقة

· المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقضي بتغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة. وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة يشار إلى أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.

وزير الاتصالات ومجلس النواب

· وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت لتقي 4 نائبات اليوم الثلاثاء، حيث استعرض مجهودات الوزارة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها التحول الرقمى لجميع قطاعات الدولة، والعمل على تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، وتحسين البنية المعلوماتية والعمل على توصيل الإنترنت لجميع المدارس فى المحافظات وحضر اللقاء كل من النائبة سوسن حسنى حافظ عن القائمة الوطنية والنائبة إيلاريا سمير حارص، والنائبة فاطمة سليم عن حزب الإصلاح والتنمية، والنائبة مريم عزت.

· وشهد الاجتماع تقديم النائبات العديد من المقترحات، ومنها تطوير مكاتب البريد، وتحديث ماكينات الصرف بجميع المحافظات وطالبت النائبات بحظر الألعاب الإلكترونية العنيفة، والتوسع فى توصيل التليفون الأرضى والإنترنت للمحافظات النائية والقرى، وتحسين شبكات المحمول، كما أكدوا إشادتهم بأداء الوزارة ودعمهم للوزير في تأدية عمله لصالح المواطنين.

ملف النوبة

· المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة، قررمد الفترة المقررة لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض من أهالى النوبة لتنتهى فى 3/3/2021 وذلك نظرا للإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقى طلبات تحديد الرغبة المنتشرة فى محافظة أسوان، وأيضًا استجابة للطلبات التى تلقتها اللجنة بمد فترة تلقى طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.

حزب الوفد

· النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أكد علي أن حزب الوفد يتبني المعارضة الوطنية في مصر ولا تعني المعارضة من أجل المعارضة و لا معارضة الصوت العالي و أنما معارضة تتبنى اجندة وطنية خالصة، وذلك في ضوء حديثه بالجلسة العامة للبرلمان بعد أيام من إخطار حزب الوفد للمجلس بفصل النائب محمد عبد العليم داود.

الأطقم الطبية

· النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب أعلن عن تقدمه بمشروع قانون بمساواة شهداء و مصابي الأطقم الطبية بشهداء و مصابي العمليات الارهابية من الجيش و الشرطة، وذلك في ضوء دعم الأطقم الطبية في مواجهة أزمة كورونا.