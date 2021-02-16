محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول في مواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الأنجليز عن تشكيل الريدز الأنجليزي أمام الأماني لايبزيج، في مباراة الدور ربع اللنهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتأتي تشكيلة الليفر في مباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: الكسندر ارنولد - اوزان كاباك - هندرسون - روبرتسون. خط الوسط: فينالدوم - تياجو الكانتارا - جونز. خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.

في حين أقصي الإسباني أتليتكو مدريد الريدز في الدور ثمن النهائي من النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني الليفر في الدوري الأنجليزي الممتاز في ترتيب الدوري الأنجليز الممتاز في المركز الرابع، برصيد 40 نقطة.

توج ليفربول مع الالماني يورجن كلوب علي بطولة الدوري لموسم2020، وبطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 علي حساب توتينهام بنتيجة هدفين دون رد، ووصيف الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2019 بفارق نقطة عن البطل، وصيف دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 بعد الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة ثلاث أهداف لهدف.

غياب فان دايك وفابينيوعن صفوف الريدز مؤثر جدا علي النتائج السلبية التي يقع فيها الفريق، والدليل علي ذالك تعدد الأهداف التي يتلقاها الريدز والتي وصلت هذا الموسم إلي 32 هدف خلال 24 مباراة.

في حين استضاف ليستر سيتي ليفربول في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الأنجليزي الممتاز علي ملعب كينج باور، انتهت المباراة بثلاث أهداف مقابل هدف لأصحاب الأرض، بعد تقدم الريدز بهدف محمد صلاح، ليعود أصحاب الأرض في الدقيقة 79 بالتعادل ثم الهدف الثاني في 81 ، ثم الثالث عن طريق بارنس ليؤكد علي الفوز في الدقيقة 85.

ولعب ليفربول مانشستر سيتي في الجولة الثالثة والعشرين علي ملعب الأنفيلد، انتهت المباراة لصالح السيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف أحرزه الفرعون المصري من خلال ضربة جزاء.

واجه ليفربول برايتون في الجوله الثانية والعشرين في الدوري الأنجليزي علي ملعب الأنفيلد، انتهت لصالح الضيف بهدف نظيف، أحرزه ستيفين ألزاتى في الدقيقة 56.