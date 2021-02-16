تشكيلة برشلونة وباريس سان جيرمان في موقعة "كامب نو" بدوري الأبطال

يخوض برشلونة مواجهة هامة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان علي ملعب الكامب نو. وأعلن كومان الدير الفني لبرشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة باريس سان جيرمان في المباراة التي تنطلق أحداثها بعد قليل مع عودة بيكية مرة أخرى : تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: ديست، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا. خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري. خط الهجوم: جريزمان، ميسي، ديمبلي. بينما أعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان عن التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة تشكيلة باريس سان جيرمان: حراسة المرمي: نافاس خط الدفاع : كورزاوا - كيمبمبي - ماركينيوس - فلورينزي خط الوسط : باريديس - جايي - فيراتي خط الهجوم: مبابي - إيكاردي – كين

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