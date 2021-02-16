بحضور نواب البرلمان.. نقاش ثرى لمجلس الشباب المصرى بشأن قضية ختان الإناث "صور"

عقدت وحدة مناهضة ختان الإناث بمجلس الشباب المصري، ورشة حوارية بعنوان "ختان الإناث عادة أم عبادة "، وذلك لتطبيق أكثر فعالية لمكافحة ختان الإناث.

حضور الورشة

وشارك فى الحوار عددًا من أعضاء مجلس النواب، منهم النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، والنائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، وأدار الورشة الدكتور محمد ممدوح، والباحثة إسراء عبدالحافظ، مسؤل وحدة مناهضة ختان الإناث بمجلس الشباب المصري، وأيضا أطباء متخصصين ورجال دين وإعلاميين وقانونيين ومن أبرز هذه الشخصيات، ورئيس حزب العدل والأستاذ " عبدالعزيز الشناوي، والقس رفعت فكري، رئيس سنودس الكنيسة الإنجيلية، والمفكر الإسلامي، إبراهيم رضا، عالم من علماء الأزهر الشريف، والدكتور موريد ميشيل، استشاري الجراحة العامة، والدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ميرفت العماري، استشاري العلاج النفسي، والإعلامية سارا الحديدي، والإعلامى حازم توفيق، والإعلامية عبير خضر، والمستشارة فاتن عريف، والمستشار جون فكري، رئيس جمعية قلب واحد، والأستاذة أميرة أبو العز، المحامية بالإستئناف العالي، والأستاذ شادي الكردي، عضو حزب العدل والباحث في الشئون الأفريقية بسام صلاح.

نقاش ثرى حول قضية ختان الإناث

ناقش الحضور خلال الجلسة عددًا من المحاور الهامة المتعلقة بقضية ختان الإناث، وتم تبادل الآراء وعرض وجهات نظر الجميع في هذه القضية وتم النقاش علي عدة محاور هامة منها لمحة سريعة عن آخر التطورات في قضية ختان الإناث.

وتم التطرق خلال الندوة إلى رأي الدين الإسلامي في قضية ختان الإناث وهل لها وجود في الشريعة الإسلامية ورأي الدين المسيحي في تلك القضية، وهل هناك مناطق كاملة في مصر خالية من الختان، وطرحت سؤلًا هامًا يتعلق، بحاجة القضية إلي تعديلات تشريعية وتغليظ العقوبات.

كما تم إبراز دور المجلس القومى للمرأة، بشأن مكافحة ظاهرة ختان الإناث، وردود فعل نقابة الإطباء والعاملين فى المجال الطبى فى هذا الشأن.

وأيضًا تم الحديث عن أهم القوانين التي تجرم عملية ختان الإناث ودور الإعلام والفن في التصدي لمثل هذه الظواهر والقضايا المجتمعية الهامة، كما تم طرح نقاش حول الآثار والأضرار النفسية والجسدية، التي تسببها عملية ختان الإناث.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة الحوارية قد أتت بثمارها في سرد وعرض وجهات النظر المختلفة، في قضية من أهم القضايا المجتمعية التي تتعرض إليها المرأة والتي هي أحد أشكال العنف ضد النساء وأيضا انتهاك لحقوق الطفل.