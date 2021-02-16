رضا البلتاجي يكتب: كوب الشاى واقراص الأنسولين

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مباريات كاس مصر التى أقيمت هذا الأسبوع وشارك فيها فرق القسم الثانى ونقلت تليفزيونيا أكدت ان هناك العديد من المواهب تحتاج فرصة ويمكنها بسهولة التواجد فى الدورى الممتاز،،،، فقط خيب ظنى فريق المنصورة الذى منى بهزيمة ثقيلة أمام المصرى ،،،، اكيد ضعف الموارد له دور
تعكف إسرائيل فى سباق مع الزمن على صناعة أقراص أنسولين تؤخذ عن طريق الفم، بدلا من الحقن التي تساعد مرضى السكري على الحفاظ على نسبة السكر في الدم في معدلاتها الطبيعية.
رضا البلتاجي: الفنانة التونسية الجميلة أصالة مواليد 66 واول امس احتفلت بعيد ميلادها 55سنة وبعد عشر سنوات هيبقى عندها ثلاثين ،،،، اكيد زيت الزيتون
رضا البلتاجي: صديق طفولة هو الأقرب لقلبى دعانى لتناول الشاى فى بيته وقد فرقت بيننا الايام لسنوات طويلة ووجدته يعتذر عندما قدم لى كوب الشاى وهو ممتلئ حتى حافته ( آسف نسيت انك مبتحبش الكوباية مليانة) ،،، اللى بيحب حد لا ينسى أدق تفاصيل حياته ،، النوعية دى ماتفرطش فيها ،، النوعية دى صعب تتكرر
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