ألم الفراق يتسبب في وفاة زوج مسن جراء 24 ساعة من فراق شريكة حياته

لن يستطيع تحمل فراق زوجته التي غادرت الحياه بعد تأثرها بفيروس كورونا، ليلحق بها بعد 24 ساعة من فراق زوجته للحياه ذات الـ 88 عامًا.

زوج يتوفي حزنًا على زوجته التي توفيت بكورونا

توفي مسن بريطاني متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد 24 ساعة من وفاة شريكة حياته جراء إصابتها بدورها بالفيروس المميت.

كان الزوجان "أودري" و"جيم مارتن"، واللذين استمر زواجهما لمدة 67 عامًا، قد نُقلا إلى أحد مستشفيات مقاطعة "ستافوردشاير" بإنجلترا في شهر يناير الماضي، وتوفيت الزوجة في الـ26 من الشهر ذاته، ولفظ زوجها أنفاسه الأخيرة في اليوم التالي.

تفاصيل وفاة الزوجين البريطانيين

تحدثت إحدى أفراد عائلة الزوجين "أودري" و"جيم مارتن" عن تفاصيل وفاتهما وجوانب من حياتهما لوسائل إعلام قائلة إنهما كانا يعشقان بعضهما البعض واعتادا القيام بكل شيء معًا.

وأشارت إلى أنه عند زيارة العائلة للزوجين شاهدوا "جيم" وقد كان يمسك بيد زوجته بعد إيداعهما في غرفة مشتركة على سريرين متجاورين، وكانا يستمعان معًا إلى الموسيقى المفضلة لديهما.