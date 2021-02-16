ملفات وقضايا برلمانية ساخنة فى نشرة أخبار مجلس النواب اليوم

تستعرض نشرة أخبار مجلس النواب، عددًا من القضايا والملفات البرلمانية المهمة، والذى يأتى على رأسها، موافقة البرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، على لائحة الشيوخ، غدًا، ويقر مقترح زعيم الأغلبية بعدم إعفاء الأعضاء من الضرائب.

قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء مصابى ومفقودى العمليات الإرهابية

الخبر الأول الذى تطرقت له نشرة أخبار مجلس النواب، ما يتعلق بالإقرار النهائي للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، مع الموافقة علي مقترح زعيم الأغلبية أشرف رشاد، علي تبرع أعضاء حزب مستقبل وطن بمجلس النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح الصندوق وهو الأمر الذي أيده ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس.

مجلس النواب يحيل مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ

وتطرق الحديث خلال النشرة إلى إحالة مجلس النواب، مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصديق النهائي عليه ونشره بالجريدة الرسمية، بعد الموافقة النهائية عليه بجلسة اليوم الثلاثاء،وسط توقعات بانطلاقة منتظرة لأعمال مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبل بعد أن رفع مجلس النواب أعماله حتي 28فبراير الجاري.

علاء الدين فؤاد يقرر مد الفترة المقررة لتلقى طلبات تحديد الرغبة

وتناولت أيضًا ما يتعلق بقرار المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة الوطنية، لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة، مد الفترة المقررة لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض من أهالى النوبة لتنتهى فى 3/3/2021 وذلك نظرا للإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقى طلبات تحديد الرغبة المنتشرة فى محافظة أسوان، وأيضًا استجابة للطلبات التى تلقتها اللجنة بمد فترة تلقى طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.

وتحدثت النشرة أيضًا، عن تصريح النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أكد علي أن حزب الوفد يتبني المعارضة الوطنية في مصر ولا تعني المعارضة من أجل المعارضة و لا معارضة الصوت العالي و أنما معارضة تتبنى اجندة وطنية خالصة، وذلك في ضوء حديثه بالجلسة العامة للبرلمان بعد أيام من إخطار حزب الوفد للمجلس بفصل النائب محمد عبد العليم داود.

وختامًا، جاء ما أعلن عنه النائب فريد البياضي ، عن تقدمه بمشروع قانون بمساواة شهداء و مصابي الأطقم الطبية بشهداء و مصابي العمليات الارهابية من الجيش و الشرطة، وذلك في ضوء دعم الأطقم الطبية في مواجهة أزمة كورونا.