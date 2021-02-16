13طلب ومقترح لرؤساء اللجان النوعية بلقاء رئيس الوزراء ..دوت الخليج ينشر التفاصيل

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه، مساء اليوم، الذى استمر ما يزيد على 3 ساعات، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لمداخلاتهم التي أعربوا خلالها عن شكرهم لرئيس الوزراء على إتاحته الفرصة لعقد هذا اللقاء، الذي أسهم في تحقيق مزيد من التواصل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان.

وخلال الاجتماع، أكد رؤساء اللجان النوعية أن هذا اللقاء بمثابة مبادرة متميزة من الحكومة يؤكد تطلعها لإقامة المزيد من جسور التواصل مع نواب الشعب، بما يحقق مصلحة المواطنين، وأضافوا: لدينا جميعا إرادة قوية لبذل كل الجهد من أجل مصر، مرحبين بتأكيد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء سيعقد بشكل دوري لتحقيق أهدافه المرجوة، كما أكدوا أن الشعب يلمس بنفسه حجم الإنجازات الضخم الذي يتم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

لقاء رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية

1- إتاحة المزيد من الوقت من جانب المحافظين لاستقبال النواب؛ للتشاور معهم بشأن المشكلات التي تواجههم في دوائرهم

2- تفعيل دور القطاع الأهلي خلال هذه المرحلة جنبا إلى جنب مع الدولة في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تقدم للمواطنين.

3- طالبوا بضرورة إيلاء منظومة أسرّة الرعاية المركزة المزيد من الاهتمام وتفعيلها بشكل أكبر

4- التأكيد على أهمية طرح ما يدور من مناقشات وما يتم طرحه من أفكار داخل اللجان النوعية على رئيس الوزراء

5- دعوا لتفعيل خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المحافظات.

6- أهمية القضية السكانية مع ضرورة وجود أدوات جادة وسياسات لمواجهة هذا التحدي في مواجهة الموروث الثقافي والاجتماعي

7- ضرورة تقديم المزيد من المحفزات للأجيال الجديدة لتشجيعهم على الانتقال للمدن الجديدة، مما يسهم في إعادة التوزيع الجغرافي للسكان بشكل أكبر.

8- إيلاء القطاع الخاص دعما أكبر، ليكون عونا للدولة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

9- ضرورة تسعير الحاصلات الزراعية، بما يخدم صالح المزارع ويشجعه على زيادة الانتاج، وتحسين جودته

10- أهمية تطبيق نظام الشباك الواحد لخدمة مستثمري المجال السياحي، وتفعيل منظومة النقل النهري لفوائدها في تخفيف التكدس على الطرق.

11- أهمية زيادة تغطية القرى بخدمات الصرف الصحي، وتذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات، وزيادة التنسيق بين المحافظين في هذا الشأن.

12- أهمية بحث المقترحات المقدمة بين البرلمان والحكومة لدفع الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي، وتقديم الحوافز اللازمة من مصادر الطاقة للمنشآت الصناعية.

في اجتماع الـ3ساعات...دوت الخليج ينشر مقترحات وآراء رؤساء اللجان النوعية في البرلمان بلقاء رئيس الوزراء