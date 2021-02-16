الشوط الأول: الأهلي يفشل في هز شباك المريخ والتعادل السلبي يسيطر علي المباراة

أنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة المقامة علي ملعب القاهرة الدولي.

حقق الأهلي نسبة إستحواذ كبيرة علي الكرة خلال مجريات الشوط الاول، وتكفل عمرو السولية بإهدار أكثر الفرص المحققة للتهديف في الدقيقة 33، وكذلك أضاع والتر بواليا فرصة الهدف الاول بالمباراة بعد تمريره رائعة من لاعب المارد الأحمر.

وبدء الأهلي المباراة بضغط عالي من أجل إحراز أول أهداف، بينما تراجع المريخ بخط دفاع متراجع محكم ولم يستطع المارد الأحمر تسجيل أهداف من فرصتين لمحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا.

وأضاع مهاجمي المارد الأحمر العديد من الفرص خلال الشوط الأول وبعد مرور نصف ساعة كاملة ظلت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

ظلت المباراة في إتجاه واحد حتي الدقيقة 35، التي شهدت تواجد المريخ في الشق الهجومي وأضاع فرصة وحيدة عن طريق لاعبيه قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقام المباراة بين الفريقين علي استاد القاهرة الدولي، بإدارة تحكيمية للحكم الزامبي سيكازوي حكما للساحة وتبث المباراة عبر العديد من القنوات الفضائية منها المشفرة بالإضافة لقناة عربية مفتوحة وكذلك قناة مصرية عبر التردد الأرضي.

يدخل الأهلي بتشكيل أعلن بيتسو موسيماني ويشهد العديد من التغييرات بعد إصابة عدة لاعبين خلال مباريات كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي لخوض المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بنون - ياسر إبراهيم - محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - جونيور اجاي - محمود كهربا - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم:والتر بواليا كمهاجم صريح.

بينما دخل المريخ بتشكيل ضد الأهلي مكون من :

حراسة المرمى: منجد النيل.

الدفاع: أمير كمال - عبد الرحمن كرنجو- صلاح نمر- أحمد آدم.

الوسط: التاج يعقوب - سعيدي شبوني- ضياء الدين محجوب- وينديانجا أرنولد.

الهجوم: سيف تيري - بكري المدينة.