غلق ميناءى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمى لميناء الإسكندرية، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقى أى بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخى الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.