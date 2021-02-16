فيديو.. وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية تلتهم استثمارات الدولة فى التنمية

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن الزيادة السكانية مسألة أمن قومى، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفة أن عدد السكان كان يزيد 20 مليون نسمة كل 28 عامًا، ولكن الآن أصبحنا نزيد 20 مليونًا كل 8 سنوات.





وأضافت الوزيرة، فى مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الزيادة السكانية السريعة تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التى تقوم بها الدولة، لافتة إلى أن استثمارات الدولة فى التنمية البشرية بقطاع الصحة والتعليم تضاعفت بنسبة بلغت حوالى 500% فى آخر 5 سنوات. ولفتت إلى أن التمكين الاقتصادى للمرأة أحد أهم خطط الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، قائلة: "ندرس مجموعة من الحوافز الإيجابية التى اتخذتها الدول ونعمل على تطبيق منها ما يلائم المجتمع المصرى ونستطيع أن نصل إلى خطة لمواجهة الزيادة السكانية". وبينت وزيرة التخطيط أن جائحة "كورونا" أثرت بشكل كبير جدا على كثير من القطاعات الاقتصادية فى العالم كله ولذلك أصبحت الدول تعمل على إعادة ترتيب أولويتها .. مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع ولدينا فرصة أن نعمل على القطاعات التى لديها قدرة عالية على المرونة منها قطاع الزراعة وقطاع التصنيع وعملية الرقمنة والميكنة لأن أزمة كورونا أثبتت أهمية التكنولوجيا وأهمية البنية التحتية التكنولوجية فى تسهيل العمل والتعليم عن بعد.

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