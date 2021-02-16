فيديو .. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وطالبت شاكر المواطنين خلال حديثها لـ "دوت الخليج" بضرورة الاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مشيرة إلى ساعات الليل ستشهد انخفاض فى درجات الحرارة ستصل إلى 5 إلى 6 درجات.

وحذرت شاكر أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والأطفال، بتجنب التعرض المباشر للرياح والأتربة، وأكدت أن المدن الجديدة سيكون الإحساس بدرجات الحرارة أقل خصوصا أنها ستشهد نشاط للرياح والأتربة. ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالقيادة بهدوء شديد على طرق محافظات الوجه البحرى بسبب غزارة الأمطار ونشاط الرياح، وتجنب الوقوف تحت الأسلاك الكهربائية واللوحات المعدنية والأشجار المتهالكة. وحذرت من السفر إلى مناطق السواحل الشمالية رحلات السفارى، شمال ووسط سيناء، بسبب تكوّن الثلوج على جبل سانت كاترين.

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