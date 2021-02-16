جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن المجمع حيث إنه، يضم 8 غرف تجميد، و27 غرفة تبريد، و30 مخزن، وذلك على مساحة 10.5 كم² بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه. ويهدف المجمع إلى توفير مساحات تخزينية للاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات لتأمين احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى استقبال وحفظ لقاحات فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف .. 5 معلومات عن المجمع القومى للأمصال واللقاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.