فيديو.. هانى الناظر: الأسبوعين المقبلين الأهم فى حربنا مع فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد برودة شديدة وبالتالى سينشط الفيروس.

وتابع: "لو خلال الأسبوعين تمسكنا بشدة بالإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامة والتباعد الاجتماعى، ستمر الفترة بأمان، وربنا ينجينا وتقل الإصابات الجديدة".