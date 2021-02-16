كهربا يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي

عزز محمود كهربا لاعب الأهلي تقدم لفريقه على المريخ السوداني بالهدف الثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد استقبال تمريرة سحرية في ظهر دفاع المريخ ووضعها على يسار الحارس لتتهدى في الشباك. وكان قد سجل نجم النادي الأهلي مجدي قفشة، الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك المريخ السوداني.

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