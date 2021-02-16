الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار نياحة الأنبا برسوما أب رهبان السريان

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء بتذكار نياحة الأب المغبوط الأنبا برسوما أب رهبان السريان في مثل هذا اليوم من سنة 458 ميلاية .

ويذكر كتاب السنكسار الذى يسرد كافة الأحداث والأعياد والمناسبات الخاصة بالكنيسة أن أبو كان من ساموساط، وتنبأ عنه رجل قديس قبل ولادته قائلا لوالديه سيخرج منكما ثمر صالح وينتشر ذكره في الأرض، وقد تم هذا القول إذ انه عندما شب برسوما قليلا ترك أبويه وقصد نهر الفرات حيث أقام زمانا عند رجل قديس يدعي إبراهيم.

وبعد ذلك انفرد في الجبل , فاجتمع حوله تلاميذ كثيرون، وكان يصوم أسبوعا أسبوعا، وقد اجري الله علي يديه أيات كثيرة وحدث في بعض الأيام غلاء في تلك البلاد، فعرفه الرب بصلاته .

وكان معاصرا للقديس سمعان العمودي، الذي لما علم به زاره وتبارك الاثنان من بعضهما، وقد اشتهر بمقاومته لشيعة نسطوريوس.

وشهد مجمع أفسس بدعوة من الملك ثاؤدسيوس الصغير الذي أكرمه كثيرا، بعد أن سعى به البعض إليه بأنه يعيش ببذخ ، وإذ استدعاه ورأي صلاحه ة تقشفه ، وكذب المتقولين عليه ، أعاده إلى ديره بالإكرام والإجلال، ولما جمع مرقيان الملك المجمع الخلقدوني، طلب الأباء من الملك ألا يدعي برسوما إلى المجمع لعلمهم بالنعمة التي فيه.

ولما قرر المجمع القول بالطبيعيتين، قاوم القديس برسوما هذه التعاليم الباطلة فنالته شدائد كثيرة من شيعة الخلقيدونيين . وبعد ذلك لما أراد الرب إن ينقله من هذا العالم أرسل إليه ملاكه يعرفه أنه لم يبق له إلا أربعة ايام، فأوصى تلاميذه أن يذهبوا إلى بعض البلاد المجاورة ، ويثبتوا أهلها علي الإيمان الأرثوذكسي ، ثم باركهم وتنيح بسلام، وقد ظهر وقت نياحته عمود نور قائم علي باب قلايته ، أبصره المؤمنون من بعد ، فأتوا ووجدوه قد تنيح ، فتباركوا منه ودفنوه بإكرام .

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح أمس قداس تدشين كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية.

وشارك في الصلاة مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد محدود من أبناء الكنيسة مع تطبيق كل القواعد الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.