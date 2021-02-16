أعضاء البرلمان لـ مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية فرصة ذهبية لتطوير الجهاز الإداري

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال لقائه بهم مساء اليوم، الثلاثاء، والذي استمر ما يزيد على 3 ساعات.

تناول رؤساء اللجان النوعية، عددا من الموضوعات المهمة، كان منها تأكيد أهمية طرح ما يدور من مناقشات، وما يتم طرحه من أفكار داخل اللجان النوعية على رئيس الوزراء، كما دعوا إلى تفعيل خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المحافظات.

وفي الوقت نفسه، أكد رؤساء اللجان النوعية، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة ذهبية لتطوير الجهاز الإداري، مشيدين بجهود الحكومة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات، مؤكدين أنه جهد عظيم كانت له نتائج طيبة ملموسة.

كما لفت رؤساء اللجان النوعية إلى أهمية القضية السكانية كتحدٍ هام تواجهه الدولة في المرحلة الحالية، والتي تستلزم ضرورة وجود أدوات جادة وسياسات لمواجهة هذا التحدي في مواجهة الموروث الثقافي والاجتماعي، وعلى رأسها تقديم المزيد من المحفزات للأجيال الجديدة لتشجيعهم على الانتقال للمدن الجديدة، مما يسهم في إعادة التوزيع الجغرافي للسكان بشكل أكبر.

وتطلع رؤساء اللجان النوعية إلى إيلاء القطاع الخاص دعما أكبر، ليكون عونا للدولة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، التي تخدم الاقتصاد وتوفر المزيد من فرص العمل، والتي من شأنها تخفيف الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.

كما تطرق النواب إلى مسألة تسعير الحاصلات الزراعية، بما يخدم صالح المزارع ويشجعه على زيادة الإنتاج، وتحسين جودته، لافتين إلى أن الجهود المبذولة في قطاع الزراعة تدفع نحو تقليل الفجوة الغذائية، وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.

وفي الوقت نفسه، أكد رؤساء اللجان أن قطاع السياحة يواجه تحديات خلال الفترة الماضية، ولا سيما مع ظهور أزمة جائحة كورونا، مشيدين بجهود الدولة في تبني العديد من المبادرات لدعم هذا القطاع، مؤكدين أهمية تطبيق نظام الشباك الواحد لخدمة مستثمري المجال السياحي، ولا سيما أن هذا القطاع يشهد تداخلا بين العديد من الجهات، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار به، إلى جانب تفعيل منظومة النقل النهري لفوائدها في تخفيف التكدس على الطرق.

وخلال الاجتماع، تطرق النواب إلى مناقشة عدد من المشكلات الخاصة بتوصيل المرافق وخاصة الصرف الصحي إلى القرى، حيث أكدوا أهمية زيادة تغطية القرى بخدمات الصرف الصحي، وتذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات، وزيادة التنسيق بين المحافظين في هذا الشأن.