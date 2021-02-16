مدبولي لنواب البرلمان: سأكلم المحافظين بنفسي للتنسيق والتعاون معكم

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه، مساء اليوم، الذى استمر ما يزيد على 3 ساعات، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لمشكلاتهم وآراءهم .

أكدوا نواب البرلمان أهمية أن تتوازى الطفرة المتحققة في تنفيذ المشروعات القومية، بطفرة أخرى في قطاع الصناعة، باعتباره قاطرة التنمية حاليا، لترشيد الاستيراد وتعزيز جهود الصناعة المحلية، لافتين إلى أهمية بحث المقترحات المقدمة بين البرلمان والحكومة لدفع الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي، وتقديم الحوافز اللازمة من مصادر الطاقة للمنشآت الصناعية.

كما عرض زعيم الأغلبية بمجلس النواب مقترحا حول أهمية طرح مشروعات القوانين أمام اللجان النوعية المختصة بحضور الوزير المعني بالموضوع، قبل عرضها للنقاش في مجلس الوزراء.

وعقب رئيس الوزراء على مداخلات رؤساء اللجان النوعية، موجها الشكر لهم على هذه المداخلات التي أثرت المناقشات خلال الاجتماع، مرحبا بالمقترح الذي تم إثارته بشأن ضرورة مناقشة أي مشروع قانون في اللجنة النوعية المختصة به في مجلس النواب، وذلك قبل عرضه على مجلس الوزراء، وكلّف وزير شئون المجالس النيابية بمتابعة تنفيذ هذا المقترح.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه فيما يتعلق بتواصل النواب مع المحافظين، فالأمر قائم بالفعل، لكنه سيتم توجيه المحافظين إلى تحديد موعد منتظم للقاء النواب لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمواطنين في دوائرهم، مضيفا: سأكلم المحافظين بنفسى لتحقيق التنسيق والتعاون مع النواب.

كما رحب رئيس الوزراء بالمقترح الذي أثاره رؤساء اللجان النوعية حول تنظيم لقاء رباعي لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين تضم رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالقضية ورئيس اللجنة النوعية وزعيم الأغلبية، وسيتم دراسة الأسلوب الأمثل لعقد هذه اللقاءات الرباعية، كما رحب في الوقت نفسه باستمرار عقد اللقاءات مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب كل فترة زمنية محددة سيتم الاتفاق عليها.

وفيما يخص ملف أسرّة الرعاية المركزة، فأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فيه، وحققنا طفرة كبيرة في أعداد هذه الأسرة بالمقارنة بدول عديدة في العالم، لافتا إلى البدء بإدخال جميع أعداد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات على برنامج حاسب آلي، بحيث يتم الوقوف على عدد الأسرّة على مستوى كل محافظة، وعدد الأسرة الشاغرة منها في كل مستشفى.

وردا على تساؤلات النواب حول جهود الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، قال رئيس الوزراء إن الهدف من أعمال التطوير هو أن تستعيد الدولة المصرية وجهها الحضاري، وأثنى رئيس الوزراء على أحد المقترحات المقدمة بشأن إعداد خريطة استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وطلب من النواب دعم الحكومة في تقديم مقترحات حول هذا الموضوع الذي يعد أحد مكونات مبادرة "حياة كريمة"، قائلا: أنتم بإمكانكم إفادتنا بطبيعة الصناعات التي تميز المراكز والقرى التابعة لدوائركم.

كما عقّب الدكتور مصطفى مدبولي على مطالب النواب المتعلقة بملفي الصحة والتعليم، قائلا إن الحكومة تبذل جهودا ملحوظة في هذين الملفين، ويشهد على ذلك ما يتم الآن من أعمال التطوير في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وحول تعليق أحد النواب عن جهود الحكومة لتسعير المحاصيل الزراعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه على مدار الفترة الماضية يتم التنسيق بين وزراء: الزراعة، والتموين، وقطاع الأعمال؛ للعمل على مسألة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، لتشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل، وذلك في محافظات بعينها.

كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على صياغة قانون لتفعيل منظومة الشباك الواحد في مجال السياحة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مناقشات ومقترحات رؤساء اللجان النوعية كانت ثرية، وهو ما يهدف إليه عقد الاجتماع من الاستماع إلى الآراء والمقترحات التي يتم الاستفادة منها أثناء تنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية للمواطنين، كما أن هذا الاجتماع يعمق من أواصر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما يحقق الصالح العام لشعبنا العظيم.