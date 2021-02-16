انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة والأقمار الصناعية تشير إلى اقتراب العاصفة الثلجية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة الطقس المتوقعة هي أكثر ما يبحث عنه المواطنين في مصر، وذلك بسبب ما تشهده مصر خلال الساعات الماضية ليوم الثلاثاء والمقبلة ليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير لواحدة من أسوء موجات الطقس، نتيجة للانخفاض الكبير في درجات الحرارة، مع نشاط كبير للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وقد أظهرت الأقمار الصناعية صور العاصفة القبرصية التي تتعرض لها مصر وعدد من الدول العربية، حيث من المتوقع أن تصل إلى مصر في تمام الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء وتستمر حتى عصر الأربعاء، حيث ستكون تلك العاصفة القبرصية مصحوبة بسقوط أمطار وثلوج وعواصف وانخفاض شديد في درجات الحرارة تصل إلى الصفر حتى عصر الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021.

حالة الطقس المتوقعة خلال الغد ودرجات الحرارة :-

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً بحالة الطقس المتوقعة خلال ال 24 ساعة المقبلة عن يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض البلاد إلى عاصفة ثلجية، يحدث معها انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع سقوط أمطار وثلوج ويمكن التعرف على حالة الطقس المتوقعة خلال يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021 من التقرير التالي:-

حيث يتضح من تقرير هيئة الأرصاد الجوية أن إلى تعرض مصر خلال ال24 ساعة المقبلة لعدد من الظواهر الجوية الآتية:-

* سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بنشاط كبير للرياح وحبات البرد على مناطق رشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

* سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على القاهرة الكبرى والاسماعيلية والشرقية والمنوفية والسويس والغربية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال.

* في شمال الصعيد من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق في الفيوم وبني سويف مع نشاط كبير للرياح المثيرة للرمال وتكون للصقيع على المزروعات ليلاً.