ملفات الهجرة والتعاون الإفريقى والمرأة على المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب "فيديو"

المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب
لقاء مثمر جمع بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بوزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة، الدكتورة مايا مرسى، فى مائدة مستديرة بعنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية".
تنسيقية شباب الأحزاب.. حضور اللقاء
وضمت المائدة المستديرة كلًا من وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ومن أعضاء التنسيقية، عضو مجلس الشيوخ، عمرو عزت، والنائبة سها السعيد، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أحمد فتحى، والناشطة فى مجال التنمية والبيئة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، سارة الأمين، والنائبة هادية حسني، وبإدارة الإعلامى الشاب، أحمد عبدالصمد.
حديث الوزيرة نبيلة مكرم فى المائدة المستديرة بتنسيقية شباب الأحزاب
فى بداية اللقاء تحدثت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، عن الفرص التى تستغلها الوزارة للتعاون مع أبناء مصر فى الخارج، والتى من شأنها بحث سبل النهوض بالمجتمع المدنى، خاصة أنه يلعب دورًا محوريًا للنهوض بالدولة، فلا يمكن أن تنهض الدولة نهضة شاملة بمعزل عن المجتمع المدنى.
نبيلة مكرم: الدولة المصرية ليست ضد الهجرة
كما تطرق حديث الوزيرة نبيلة مكرم، إلى ملف الهجرة، والتى أكدت أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة بشكل عام، إنما ضد الهجرة غير الشرعية التى تعرض حياة المواطنين إلى الخطر.
وأيضًا تناولت ما يتعلق بدعم الدولة للمواطن، حيث قالت:" الدولة تدعم المواطن ليصبح مؤهلا لسوق العمل في الخارج، ثم يسافر بطريقة شرعية، بما يعود عليه بالنفع وعلى الدولة بالقوة المتمثلة فى نجاح أبنائها".
نبيلة مكرم تطلق مبادرة ب ١٠٠ ست
كما أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة لدعم الناشطة سارة الأمين، وأنشطتها في إفريقيا، تحت عنوان " ب ١٠٠ ست"، ودعت شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمشاركة سارة في هذه المبادرات والأعمال الإنسانية التي تقوم بها في إفريقيا.
مايا مرسى تثنى على نائبات التنسيقية
فى بداية حديثها أثنت رئيسة المجلس القومى للمرأة، مايا مرسى، على نائبات التنسيقية، حيث عبرت عن فخرها بهن وما قدمن خلال الفترة الماضية من دور مبهر، مؤكدة أنهن ينتظرهن مستقبل سياسي كبير".
وأشادت رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمبادرة التنسيقية المتعلقة بمناهضة الختان، مؤكدة أن أعظم ما في مبادرة التنسيقية هو تحرك الشباب والرجال لدعم الفكرة، مؤكدة أن أعظم ما في مبادرة التنسيقية هو تحرك الشباب والرجال لدعم الفكرة.
وأضافت مرسي خلال المائدة المستديرة التي تنظمها التنسيقية بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، أن المجلس القومي للمرأة يعمل في كل فروعه بالتعاون مع الجمعيات المختلفة على كل المستويات لتنمية المجتمع وفي القلب من ذلك المرأة المصرية.
وعبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بالمبادرة التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدعم مناهضة الختان، في اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات.
وتابعت بقولها: "تواجد رجال وشباب مصر في هذه القضية توجه عظيم، ولكن المهم مؤكدة أن أعظم ما في مبادرة التنسيقية هو تحرك الشباب والرجال لدعم الفكرة " مشيرة إلى أن هناك قوانين كثيرة لتمكين المرأة سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، وأن الآمال معقودة على شباب التنسيقية تحت قبة البرلمان.
مداخلة النائبة أميرة صابر
خلال مداخلتها، أكدت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التشابك والتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، كما يجسده الضيوف اليوم علي مائدة التنسيقية، هو الأمل لتحقيق التنمية المستدامة لمصر للنهوض بالدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب، أميرة صابر إلى أن الجلوس على طاولة واحدة هو ما يقوي المجتمع المدني، وإدارة الاختلافات أمر قابل للتحقق، حيث أثبتت تجربة تنسيقية شباب الأحزاب نجاحها.
النائب عمرو عزت يتحدث عن التعاون الافريقى المصري
النائب النائب عمرو عزت، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، أكد أن التعاون الافريقي ومصر، يربطها علاقة تعاون قديمة قدم التاريخ، ولم تنقطع أبداً إلا لظروف سياسية تلاشت.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية هي أول دولة مركزية في التاريخ، والعلاقات المصرية الأفريقية منذ فجر التاريخ، ومصر تولي اهتماماً كبيراً جدا بالدول الأفريقية.
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