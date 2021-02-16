ملفات الهجرة والتعاون الإفريقى والمرأة على المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب "فيديو"

لقاء مثمر جمع بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بوزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة، الدكتورة مايا مرسى، فى مائدة مستديرة بعنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية".

تنسيقية شباب الأحزاب.. حضور اللقاء

وضمت المائدة المستديرة كلًا من وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ومن أعضاء التنسيقية، عضو مجلس الشيوخ، عمرو عزت، والنائبة سها السعيد، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أحمد فتحى، والناشطة فى مجال التنمية والبيئة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، سارة الأمين، والنائبة هادية حسني، وبإدارة الإعلامى الشاب، أحمد عبدالصمد.

حديث الوزيرة نبيلة مكرم فى المائدة المستديرة بتنسيقية شباب الأحزاب

فى بداية اللقاء تحدثت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، عن الفرص التى تستغلها الوزارة للتعاون مع أبناء مصر فى الخارج، والتى من شأنها بحث سبل النهوض بالمجتمع المدنى، خاصة أنه يلعب دورًا محوريًا للنهوض بالدولة، فلا يمكن أن تنهض الدولة نهضة شاملة بمعزل عن المجتمع المدنى.

نبيلة مكرم: الدولة المصرية ليست ضد الهجرة

كما تطرق حديث الوزيرة نبيلة مكرم، إلى ملف الهجرة، والتى أكدت أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة بشكل عام، إنما ضد الهجرة غير الشرعية التى تعرض حياة المواطنين إلى الخطر.