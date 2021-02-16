"بواليا" يكسر النحس ويحرز الهدف الثالث للأهلي أمام المريخ السوداني (فيديو)

افتتح والتر بواليا التسجيل مع الأهلي، وأحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي.

سجل محمود كهربا ، لاعب النادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي.

وأحرز محمد مجدي أفشة ، لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي.

و دخل الأهلي الشوط الثاني بنفس الضغط التي بدء به الشوط الأول بحثا عن فك طلاسم الدفاع السوداني.

وأنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة المقامة علي ملعب القاهرة الدولي.

حقق الأهلي نسبة إستحواذ كبيرة علي الكرة خلال مجريات الشوط الاول، وتكفل عمرو السولية بإهدار أكثر الفرص المحققة للتهديف في الدقيقة 33، وكذلك أضاع والتر بواليا فرصة الهدف الاول بالمباراة بعد تمريره رائعة من لاعب المارد الأحمر.

وبدء الأهلي المباراة بضغط عالي من أجل إحراز أول أهداف، بينما تراجع المريخ بخط دفاع متراجع محكم ولم يستطع المارد الأحمر تسجيل أهداف من فرصتين لمحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا.

وأضاع مهاجمي المارد الأحمر العديد من الفرص خلال الشوط الأول وبعد مرور نصف ساعة كاملة ظلت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

ظلت المباراة في إتجاه واحد حتي الدقيقة 35، التي شهدت تواجد المريخ في الشق الهجومي وأضاع فرصة وحيدة عن طريق لاعبيه قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقام المباراة بين الفريقين علي استاد القاهرة الدولي، بإدارة تحكيمية للحكم الزامبي سيكازوي حكما للساحة وتبث المباراة عبر العديد من القنوات الفضائية منها المشفرة بالإضافة لقناة عربية مفتوحة وكذلك قناة مصرية عبر التردد الأرضي.