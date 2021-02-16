صور.. سقوط ثلوج على مناطق غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تساقط الثلوج على عدد من مناطق غرب المدينة بداية من العجمى وأبو يوسف وطريق "الإسكندرية- مطروح".
وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صور تظهر تساقط الثلوج بشوارع غرب الإسكندرية، وسط صقيع وانخفاض شديد فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.
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