صور.. سقوط ثلوج على مناطق غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تساقط الثلوج على عدد من مناطق غرب المدينة بداية من العجمى وأبو يوسف وطريق "الإسكندرية- مطروح".

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صور تظهر تساقط الثلوج بشوارع غرب الإسكندرية، وسط صقيع وانخفاض شديد فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.