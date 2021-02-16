فيديوجراف .. جهود القطاع الصحى فى مواجهة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا مفصلاً حول جهود القطاع الصحى فى فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة فى يناير 2020، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحى، اليوم الثلاثاء، بمقر مجمع الإسماعيلية الطبى.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أبرز الجهود لمواجهة فيروس كورونا، ففى يناير 2020 تم تفعيل غرفة إدراة أزمة كورونا فور تحذير الصحة العالمية، وتخصيص معملين لإجراء تحليل PCR. وشهد مارس 2020 تخصيص 59 مستشفى عزل وفرز على مستوى المحافظات، و24 معملًا لإجراء تحاليل PCR وفى أبريل من نفس العام قررت وزارة الصحة زيادة عدد مستشفيات العزل إلى 100 على مستوى الجمهورية، وتفعيل آلية عزل الحالات البسيطة إكلينيكيًا بالمدن الجامعية.

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