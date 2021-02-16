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وتأتي الندوة لتؤكد على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين في هذا الاتجاة من الوعي والتثقيف والحوار الوطني المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعي الحر طريقًا للبناء والتنمية.
وتعالج الندوة قضيتين لا غنى لأحدهما عن الأخرى هما قضية الوعي وبخاصة مايتصل بفهم صحيح الدين أحد أهم سلعة وأجنحة مواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعة، وهي قضيه التنمية التي تنطلق بقوة في كل ربوع الوطن ومنها وليس آخرها مبادرة رئيس الجمهوررية لتنمية الريف المصري.
ويحاضر في الندوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويتحدث عن دور الوزارة في تجديد الخطاب الديني ورفع درجات الوعى للمواطن
المصري، كما يتحدث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن التنمية الشاملة في جنوب سيناء كجزء من التنمية الشاملة للدولة المصرية.
يأتي هذا بالإضافة إلى كلمة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن الإعلام والوعي وانعكاسهما على التنمية في الدولة المصرية.
وتختتم المنصة كلماتها بكلمة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ويتحدث فيها عن دور الإعلام في رفع درجات الوعي ومحاربة
الشائعات.
وبعد كلمات المنصة سيتم فتح حوار مفتوح مع الحضور والرد على كل اسئلتهم واستفسارتهم بشأن الموضوعات محل الندوة، وعقب أنتهاء الندوة سيقوم نقيب الإعلاميين بتكريم ضيوف المنصة بتقديم درع النقابة لهم على دورهم الكبير في خدمة الوطن.
ندوة الإعلام والوعي والتنمية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخميس.. «الإعلام والوعي والتنمية» ندوة للأعلى للإعلام والأوقاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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