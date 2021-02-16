بثلاثية نظيفة.. الأهلي يقتنص 3 نقاط على حساب المريخ السوداني

استطاع النادي الأهلى اقتناص 3 نقاط على حساب فريق المريخ السودانى بعد أن اكتسحه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق قفشة في الدقيقة 57، وأضاف كهربا الهدف الثانى في الدقيقة 62، وعزز والتر بواليا تقدم الاهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة اعتلى النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نادى سيمبا التنزانى صاحب الوصافة، بينما احتل فيتا كلوب والمريخ السودانى المركز الثالث والرابع بدون نقاط، بعد الجولة الأولى.

وشهدت المباراة إصابة الحكم الزامبى سيكازوي بشد في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، ليقوم أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى بإسعاف الحكم، ثم استكمل المباراة مرة أخرى.