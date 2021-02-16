استطاع النادي الأهلى اقتناص 3 نقاط على حساب فريق المريخ السودانى بعد أن اكتسحه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.
تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق قفشة في الدقيقة 57، وأضاف كهربا الهدف الثانى في الدقيقة 62، وعزز والتر بواليا تقدم الاهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 70.
بهذه النتيجة اعتلى النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نادى سيمبا التنزانى صاحب الوصافة، بينما احتل فيتا كلوب والمريخ السودانى المركز الثالث والرابع بدون نقاط، بعد الجولة الأولى.
وشهدت المباراة إصابة الحكم الزامبى سيكازوي بشد في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، ليقوم أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى بإسعاف الحكم، ثم استكمل المباراة مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بثلاثية نظيفة.. الأهلي يقتنص 3 نقاط على حساب المريخ السوداني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.