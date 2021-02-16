محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الأول ضد لايبزيج بالدقيقة 53

أحرز النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، الهدف الأول في شباك لايبزيج الألماني، بالدقيقة 53 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "بوشكاش آرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2020-2021.

ويعول ليفربول على نجمه الأول وهداف الفريق محمد صلاح في إنهاء اللقاء لصالحه، حيث يعيش الفرعون المصري أفضل أوقاته رغم تراجع الفريق، إذ نجح في تسجيل 17 هدفا يتصدر بهم قائمة هدافي البريميرليج، ورفع رصيده إلى 24 هدفا في جميع المسابقات.

وتأهل ليفربول للدور ثمن النهائي كأول مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما تأهل لايبزيج كوصيف لمجموعته برصيد 12 نقطة، علمًا بأن ليفربول قد تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات في تاريخه، بينما لم يحصل لايبزيج على اللقب من قبل.