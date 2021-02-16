«عين شمس العام» ينجح في استئصال ورم سرطاني بالجزء الأوسط من البنكرياس

نجحت وحدة جراحة الأورام بمستشفى عين شمس العام باستئصال ورم سرطاني بالجزء الأوسط من البنكرياس مع إعادة توصيل قناة البنكرياس الرئيسية بالأمعاء الدقيقة.

جاء ذلك بإشراف الدكتور امجد أبو العلا استشاري جراحة الأورام، و رئيس القسم الدكتور محمد العليمي والدكتور محمود عبد الرازق والدكتورة مي كمال والدكتور احمد سالم استشاري التخدير.

وبحسب بيان للمستشفى قال الدكتور طارق العريني، مدير عام مستشفى عين شمس العام، ان المستشفي، ان الوحدة قامت بحوالي ١٥٠ عملية جراحية بقرارات علاج علي نفقة الدولة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء علي قوائم الانتظار، و منها استئصال ورم سرطاني برأس البنكرياس"عمليه ويبل"، واخر يزن ٨ كيلو خلف الغشاء البريتوني و اورام الغدة النكافية واللعابية واورام الثدي والكلي و الجهاز الهضمي.

قال العريني، أن المستشفي تقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال اقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية الكُلي، لافتًا الي أن المستشفي تقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام و كيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل علي تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها ، بالتعاون مع فريق العمل من الدكتور كمال ابو العلا مدير العلاجي والدكتورة ناهد سمير مدير المستشفيات بالمديرية.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل علي رفع كفاءتها و تطويرها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل علي تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.