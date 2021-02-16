"الرعاية الصحية" توضح تفاصيل التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إن محافظة الإسماعيلية شهدت اليوم افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، ضمن المستشفيات المقرر عملها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية إلى جانب مستشفى طوارئ أبو خليفة "المخصصة للحجر الصحي حاليًا"، و22 مركز طبي ووحدة صحية من المقرر دخولهم التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الافتتاح الرئاسي شمل افتتاح عدد كبير من المنشآت الطبية بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء إضافة إلى مستشفى 30 يونيو "بحر البقر سابقًا"، والذي تم الإنتهاء من تطويره وتجهيزه وفق أعلى مستويات الجودة العالمية في نطاق محافظة بورسعيد، وبذلك يصل إجمالي المحافظات التي تغطيها المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، 4 محافظات منذ بدء انطلاق المنظومة ببورسعيد في يوليو 2019.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المجمع الطبى بالإسماعيلية تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى توفير الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى وذات كفاءة ومهارة عالية فى مختلف التخصصات الطبية للعمل فيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالى المحافظة بالمنظومة الجديدة، ليكون هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين بما يشمله من إمكانات وتجهيزات وفرق طبية على أعلى مستوى.

وأوضح السبكي، أن مجمع الإسماعيلية الطبى هو صرح طبي عظيم لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 382 سرير، كما يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة في مختلف التخصصات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال أقسام "استقبال وطوارئ، باطنه، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، الحقن المجهرى، أمراض قلب وصدر، قسطرة قلب، روماتيزم القلب، جراحة عامة، روماتيزم، جراحة عظام، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، علاج طبيعى، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، طب الجنين".

وأشار السبكي، أن مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي تم افتتاحه اليوم أيضًا، يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، 4 غرف عمليات، 8 أسرة رعاية، 16 سرير إقامة داخلى، بالإضافة إلى 12 عيادة تخصصية فى أمراض الكلى والمسالك البولية ، ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية له 135 سرير، لخدمة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة كله.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته بتحقيق حلم المصريين خطوة بخطوة، فقد كانت بورسعيد نواة المنظومة والتي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بها لتوفر التغطية الصحية الشاملة لأهالي بورسعيد من خلال 35 وحدة ومركز و 8 مستشفيات، وانضم إليهم المستشفى التاسع وفق هذا الافتتاح الرئاسي "مستشفى 30يونيو" والذي تم تجهيزه على أعلى مستويات الجودة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 90 سرير لخدمة أبناء بورسعيد بشكل خاص وإقليم القناة بشكل عام.