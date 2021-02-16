الأهلي يسحق المريخ بـ"الثلاثة" ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال (صور و فيديو)

وسجل محمود كهربا ، لاعب النادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد تمريرة بينية متميزة من جونيور أجايي أستغلها محمود كهربا ونجح في إختراق منطقة الجزاء منفردا بالحارس منجد النيل أبو زيد قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

أفتتح والتر بواليا التسجيل مع الأهلي، وأحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمي المريخ السوداني، بعد تمريرة بينية متميزه من عمرو السولية إستغلال لسوء التمركز الدفاعي من لاعبي المريخ السوداني، أستطاع والتر بواليا بتحرك ذكي إستغلال الكرة، ثم إنفرد على إثره بالمرمى قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي.

دخل الأهلي المباراة لتحقيق الإنتصار علي حساب المريخ ، وفشل المارد الأحمر في تسجيل أهداف خلال الشوط الأول بعد ضياع العديد من الفرص، قبل أن يسجل لاعبو الأهلي ثلاثية خلال الشوط الثاني قبل إنتهاء المباراة بفوز المارد الأحمر.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي في الجولة القادمة مع سيمبا التنزاني في مباراة تحديد الصدارة، بينما يلتقي فيتا كلوب مع المريخ الجريحان خلال الجولة الأولى.