حكم مباراة الأهلي والمريخ يدخل التاريخ بـ"لقطة نادرة" (فيديو)

إنتهت مباراة الأهلي والمريخ السوداني في أولي لقاءات الفريقين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا والتي إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، جاءت الأهداف عن طريق محمد مجدي أفشة، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، ووالتر بواليا.

وفي واقعة لا تحدث في ملاعب كرة القدم كثيرا، أصيب حكم اللقاء جياني سيكازوي بشد في العضلة الخلفية، وذلك قبل نهاية اللقاء ب3 دقائق، ليتم إيقاف المباراة من أجل علاج حكم اللقاء.

بالرغم من إنتهاء اللقاء إكلينيكيا بعد تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة، إلا أن حكم اللقاء قرر إستئناف اللعب بعد علاجة من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي.

وبعد استمرار إصابة الحكم سيكازوي قام المدرب الرابع بالإحماء من أجل قيادة المباراة في آخر الدقائق، ولكن تمكن من إستكمال المباراة والتواجد في الدقائق الأخيرة.

إصابات الحكام لا تحدث كثيرا في ملاعب كرة القدم، وعندما يصاب الحكم يكون الأمر له استحواذ كبير من وسائل الإعلام والذي يعتبرونها لقطة طريفة لأنها لا تحدث كثيرا في ملاعب كرة القدم.

ويعتبر الحكم جياني سيكازوي من أفضل حكام القارة الأفريقية، وتمكن من قيادة نهائي كاس العالم للأندية قبل سنوات باليابان.

وبدأ الأهلي حمله الدفاع عن لقب بطولة دوري ابطال أفريقيا هذا الموسم بالفوز علي فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، وأستحوذ الأهلي علي مجريات اللقاء بالكامل إلا أنه تمكن من تسجيل أولي أهداف اللقاء فثي الشوط الثاني عن طريق محمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب مجموعتة برصيد3 نقاط، ويتقاسم معه في الصدارة فريق سيمبا التنزاني بنفس الرصيد بعدما تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الإفتتاحية علي فيتا كلوب الأنجولي بهدف نظيف.

ويخرج النادي الأهلي الجولة القادمة ويسافر إلي تنزانيا ويواجة فريق سيمبا صاحب المفاجئة في الجولة الأولي وستكون هذه المباراة علي صدارة المجموعة، فيما يستضيف فريق المريخ السوداني فريق فيتا كلوب الأنجولي في ثاني لقاءات الفريق في الجولة الثانية.