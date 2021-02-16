تصدي خرافي لـ "الشناوي" أمام المريخ (فيديو)

شهدت مباراة الأهلي والمريخ في إولى مباريات الفريق الأحمر بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لقطة تصدي " خرافي" لحارس مرمى الأهلي.

وتصدى محمد الشناوي، لاعب الأهلي والمنتخب المصري، لكرة مهاجم المريخ بشكل "خرافي" ضمن المباراة التي جمعت الثنائي علي ستاد القاهرة الدولي وأنتهت بفوز الأهلي بثلاث أهداف دون رد.

وأثارت لقطة تصدي الشناوي خلال الشوط الثاني من المباراة، إعجاب الجمهور الرياضي، الأمر التي جعلها حديث رواد "السوشيال ميديا" خلال الدقائق القليلة الماضية، منذ إنتهاء مباراة الأهلي والمريخ بدوري أبطال إفريقيا.

وأستطاع الأهلي تحقيق فوزا غاليا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علي حساب المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الثنائي علي ملعب القاهرة الدولي.

أهداف الأهلي والمريخ في دوري الأبطال

وأحرز محمد مجدي أفشة ، لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي.

فيما سجل محمود كهربا ، لاعب النادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد تمريرة بينية متميزة من جونيور أجايي أستغلها محمود كهربا ونجح في إختراق منطقة الجزاء منفردا بالحارس منجد النيل أبو زيد قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز والتر بواليا التقدم، وأستطاع التسجيل مع الأهلي، وأحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمي المريخ السوداني، بعد تمريرة بينية متميزه من عمرو السولية إستغلال لسوء التمركز الدفاعي من لاعبي المريخ السوداني، أستطاع والتر بواليا بتحرك ذكي إستغلال الكرة، ثم إنفرد على إثره بالمرمى قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية.

وتصدر الأهلي مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، بعد تحقيق الفوز أمام المريخ السوادني في أولى مباريات الفريقيين بالبطولة.

ويحتل سيمبا التنزاني المركز الثاني للمجموعة بعد تحقيق الفوز علي فيتا كلوب الكونغولي علي أرض الأخير بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة بعد مباراة الأهلي والمريخ

الأهلي برصيد 3 نقاط في الصدارة، وبفارق الأهداف عن سيمبا محتل المركز الثاني بنفس الرصيد لكن بتسجيل هدف وحيد، فيما يقع فيتا كلوب في المركز الثالث بدون رصيد وبتلقى هدف وحيد، ويتزيل المريخ السوداني ترتيب المجموعة بدون نقاط ولكن بتلقى 3 أهداف في مباراة الأهلي.