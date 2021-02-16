دوري الأبطال: محمد صلاح يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى لايبزيج (فيديو)

أحرز محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الهدف الأول لفريقه أمام لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع الثنائي علي ملعب بشكاش ارينا بالعاصمة المجرية

ولايزال الفرعون الصغير يتألق في القارة العجوز، سواء في الدوري الأنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا بالرغم من النتائج السلبية للريدز في البيريميرليج .

وأعلنت رابطة البريميرليج عن فوز هدف النجم المصري محمد صلاح بهدف شهر يناير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد التنافس مع 8 أهداف أخري في هذه المسابقة.

وتم اختيار هدف صلاح الرائع والذي تمكن من تسجيلة في شباك ويستهام، ونال هذا الهدف الإشادات الكبيرة بسبب سرعة الهجمة المرتدة، وإتقان صلاح في إيقاف الكرة الهوائية وتحويلها داخل المرمي بكل سهولة

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تألق اللاعب المصرى الدولى محمد صلاح، المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، محققا العديد من الأرقام القياسية والتاريخية، كانت آخرها كسر عدد أهداف جيرارد لاعب ليفربول السابق المسجلة في دورى الأبطال والبالغ عددهم 22 هدفا.

ونجح محمد صلاح بتألقه في تتويج فريقه بالعديد من الألقاب منذ انضمامه للنادى مطلع موسم 2017/2018، قادما من روما الإيطالى.

وكانت بداية أهداف محمد صلاح في موسم 2017/2028 فى المجموعة التى ضمت معه كلا من اشبيلية، سبارتاك موسكو، ماريبور

في حين أقصي الإسباني أتليتكو مدريد الريدز في الدور ثمن النهائي من النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا.

وعبر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الأنجليزي، من خلال تغريدة علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، عن وعد خاص لجمهور الريدز بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الفترة السابقة، والتي لم تحدث منذ عام 2014، ووعد جمهوره بالقتال حتي النهاية.

وأكد صلاح قائلا: "‏لقد كانت فترة صعبة لعدة أسباب. نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية ، لن نسمح بتحديد مسار هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها .. هذا هو وعدي لكم جميعا".