صور .. مياه القاهرة لـ دوت الخليج : لم نرصد أى تجمعات للأمطار .. والطرق سالكة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس وليد عابدين، المتحدث الإعلامى لشركة القاهرة للصرف الصحى، والمستشار الإعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهت بانتشار كافة العمال والمعدات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.





وأوضح عابدين، فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن جميع المعدات انتشرت على كافة محاور وميادين القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى تواجدها على مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق.

وأضاف أنه تم نشر 100 معدة بالقاهره و65 بالجيزة، إلى جانب نشر البدلات المحمولة، وسيارات السيول، وسيارات الإمداد والتموين، وسيارات الطوارئ السريعة، وعديد من فرق المتابعة الميدانية والصيانة على مستوى القاهرة والجيزة بالكامل.

وأضاف أن مياه الأمطار بدأت بالتساقط فى القاهرة والجيزة، بداية من الساعة 9:45 صباحا، وكانت خفيفة فى معظم الأنحاء، مثل مصر الجديدة، ومدينة نصر، وطريق النصر، وصلاح سالم بالقاهرة، ومحور 26 يوليو، وأحمد عرابى، والمهندسين، والهرم، وفيصل بالجيزة.

وتابع: "ثم بدأ تساقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة بدءا من الساعة 12 ظهرا"، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن رصد تجمعات لـ مياه الأمطار بالمحاور والطرق والميادين الرئيسية، باستثناء بعض الأماكن التى حدث لها تجمعات لمياه الأمطار، وكانت بسيطة جدا وتم السيطرة عليها فى أسرع وقت.

وأشار المهندس وليد عابدين، إلى أنه لم يحدث أى كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة، نتيجة تساقط الأمطار، مبينا أن جميع الطرق تسير بشكل جيد.

وأكد المتحدث الإعلامى لشركة القاهرة للصرف الصحى، والمستشار الإعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن جميع الفرق الميدانية والمعدات مستعدة، وفى حالة انتشار حتى غد أو لحين إشعار آخر من هيئة الأرصاد الجوية، لإنهاء حالة الطوارئ التى أعلنتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن المهندس عادل حسن، رئيس شركة القاهرة للصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد مرا وقاما بجولات على جميع المعدات المنتشرة بالطرق، للاطمئنان على مدى جاهزية الفرق الميدانية والمعدات للاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار.