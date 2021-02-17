وزيرة التخطيط: لن يشعر المواطنون بجودة الحياة والتغذية السليمة دون تحديد النسل 

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الزيادة السكانية مسألة أمن قومي كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من خلال الاستثمارات.
وأضافت: "لن يشعر المواطنون بالجهد الكبير وجودة الحياة والتغذية السليمة وتلقي العلاج والتعليم، إلا إذا كان هناك تخطيط وتحديد للنسل".
وأشارت إلى أن كل جهات الدولة لها دور، ولكن في النهاية القرار هو قرار المواطن، لذلك نريد أن يكون لديه وعي في خلق حياة كريمة لأطفاله.
وأوضحت أن مشاركة المرأة في مجال العمل العام ما زالت أقل حتى الآن، رغم أنها تأخذ حظا كبيرا في تمكينها في مناصب قيادية، لافتة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة أحد أهم خطط الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.
واستطردت: "ندرس مجموعة من الحوافز الإيجابية ضمن خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية".
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