نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نعرضها على النحو الآتي: إصابة الإعلامية رضوى الشربيني وأسرتها بفيروس كورونا خالد الغندور: الله يكون في عون الأهلي والمريخ النهارده طلب غريب لـ نبيل الحلفاوي من موسيماني قبل مواجهة الأهلي والمريخ خلاويص.. ليلى علوى تداعب الجمهور بـ صورة جديدة.. شاهد إصابة الإعلامية رضوى الشربيني وأسرتها بفيروس كورونا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال .. طلب غريب لـ نبيل الحلفاوي من موسيماني .. وخالد الغندور: الله يكون في عون الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.