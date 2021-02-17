نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي:
أكد وزير الخارجية سامح شكري، على جهود الأمم المتحدة كشريك أساسي للتنمية في مصر والمشروعات التنموية القائمة بين الطرفين، والتي تسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، درعًا تذكاريًا إهداءً من الأطقم الطبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعبيرًا عن شكرهم للرئيس لدعمه الدائم لهم وتلبية كافة احتياجاتهم ومساندتهم خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، استمر اكثر من 3 ساعات واستمع إلى مداخلاتهم التي أعربوا خلالها عن شكرهم لرئيس الوزراء على إتاحته الفرصة لعقد اللقاء، الذي أسهم في تحقيق مزيد من التواصل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس شديد البرودة غدا، الأربعاء، على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحبه نشاط للرياح على كافة الأنحاء.
30 يوما على تطبيق تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بعد أن وافق على تعديلاته مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقرر المجلس تعديل مادة النشر بمشروع القانون، بأن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالي.
أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا نية حتى الأن لتأجيل الدراسة مرة أخرى، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي سيعقد يوم 20 فبراير المقبل لن يتناول تأجيل الدراسة مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. هدية من الجيش الأبيض للرئيس.. مدبولي يستمع لمقترحات بالبرلمان.. والأرصاد تحذر من الطقس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.