مرحلته الأولى في 4 محافظات.. كيف سيوفر التأمين الصحي الشامل خدمة طبية عالمية للمصريين؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات تم افتتاحها في قطاع الصحة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، إضافةً إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة. وكان ذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

وتشمل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، أربع محافظات هي "بورسعيد - الإسماعيلية - جنوب سيناء - الأقصر"، ودخلت محافظة جنوب سيناء مرحلة التشغيل التجريبي بـ 10 وحدات ومراكز طبية في نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مستشفى أبو رديس المركزي والتي تم تطويرها وتجهيزها لتتماشى مع أعلى معايير الجودة وفقًا للمستويات العالمية وتبلغ السعة السريرية بالمستشفى 196سريرًا.

وتدخل مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة من خلال 3 مستشفيات و20 وحدة ومركز لخدمة أهالي الأقصر وأبناء الصعيد، لخدمة أهالي محافظة الأقصر، وهم مستشفيات "إسنا المركزي" التي تبلغ الطاقة السريرية الاستيعابية لها 196 سريرًا، ومستشفى "العديسات" التخصصي والتي تضم الطاقة الاستيعابية لها 63 سريرًا، ومستشفى البياضية للنساء والولادة "إيزيس حاليًا" والتي تخدم منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل من سيدات الأقصر، بإجمالي طاقة استيعابية 98 سريرًا، ومن المقرر أن يتم تفعيل المنظومة بالمحافظات الثلاث من خلال 27 مستشفى و136 وحدة ومركزا طبيا.

وجاء نصيب محافظة الإسماعيلية 12 مستشفى و54 وحدة ومركزا طبيا، أما محافظة الأقصر فتبلغ المنشآت الطبية المقررة لها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزًا، إلى جانب 8 مستشفيات و23 وحدة صحية ومركز طبي بمحافظة جنوب سيناء، وتم البدء اليوم في إطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظات الثلاث في المستشفيات المشار إليها.

وجارٍ إنهاء أعمال التطوير والتجهيز على أعلى المستويات بباقي المنشآت الصحية بالمحافظات الثلاث، لتفعيل المنظومة بكل طاقتها لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ويرتكز مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، على محاور ثمانية وتشمل "التخطيط الاستراتيجي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، الميكنة والتحول الرقمي، التحول المؤسسي، التأهيل للتسجيل والاعتماد، الموارد البشرية والتدريب، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، التوعية والإعلام".

وتم تسجيل أكثر من 3.7 مليون مواطن بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة منذ مطلع شهر أكتوبر 2019 ، وحتى الآن، وهو ما يدلل على ثقة المواطن في المنظومة الجديدة حتى قبل البدء في تفعيل المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تشمل محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، حيث تراوحت نسبة رضا المنتفعين عن المنظومة الجديدة بين 90% و93%.

ويهدف التأمين الصحي الشامل،للوصول إلى المستوى عالي من الجودة والتنافسية العالمية لم تأتِ إلا بتكاتف كافة جهود الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبتضافر جهود الهيئات الثلاث المنوطة بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، للوصول به إلى النجاح المأمول، وتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وضغط الجدول الزمني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين خلال 10 أعوام بدلًا من 15 عامًا.