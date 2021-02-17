انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة الطقس غدا| توقعات بهطول أمطار وعواصف ترابية علي سواحل مصر والوجه البحري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بخصوص حالة الطقس غدا في مصر، أن أحدث صور تم التقاطها من قبل الأقمار الصناعية، يظهر تكوين سحب ممطرة بغزارة على كافة السواحل الشمالية، وكذلك أيضا مناطق من الوجه البحري.

كما أضافت الهيئة أيضًا أنه يتوقع أن تصل إلى محافظتي الجيزة والقاهرة، وكذلك عدة مناطق من شمال سيناء وجنوب سيناء، مع هطول أمطار متفاوتة القوة والغزارة.

وكذلك تابعت الهيئة إلى أنه تتم متابعة الأرصاد الجوية على مدار الـ 24 ساعة، لكي يتم متابعة حالات عدم استقرار في درجات الحرارة، والتي تمر بمصر من اليوم الثلاثاء والي يوم الخميس المقبل

هيئة الأرصاد الجوية تعلن خريطة حالة الطقس غدا الأربعاء

حيث إنه قد حددت هيئة الأرصاد الجوية الخريطة الخاصة، بحالة الطقس غدا، وكذلك قامت بتحديد مواقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بدرجة حرارة منخفضه شديده البرودة، وذلك في محافظات دمياط وبور سعيد، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومطروح، والإسكندرية، وكذلك مدينة رشيد وبلطيم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 17 فبراير 2021

حيث تواجه القاهرة وكذلك مدن القناة والوجه البحري، عاصفة رملية مثارة، وتكون درجات الحرارة المتوقعة لحالة الطقس غدا العظمي 11-12 درجة مئوية، على أن تكون الصغرى 6-7 درجة.

وعلى شمال الوجه البحري وكذلك السواحل الغربية يوجد اضطرابات لسرعة الرياح، علي تكون درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 17 فبراير العظمي 11-12، وتكون الصغرى 6-7 درجة.

كما يتوقع غدا للسواحل الشرقية ومناطق وسط سيناء، رياح تثير الرمال، على أن تكون درجة الحرارة الكبرى 10-12 والصغرى 5-8 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة لمناطق شمال الصعيد، العظمي 12-13، وتكون الصغرى 4-5 درجة مئوية شديده البرودة.

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