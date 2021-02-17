انت الان تتابع تفاصيل خبر كيفية التسجيل بمبادرة إحلال السيارات و الشروط و المستندات المطلوبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - منذ ما يقارب الشهر، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتغير و إحلال السيارات القديمة (تلك التي مضى على استخدامها 20 عاما أو اكثر). و تتيح لك عزيزي المواطن تلك المبادرة تبديل سيارتك (سواء كانت سيارة أجرة أو ملاكي أو أوتوبيسات النقل العام)، بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي و البنزين أيضًا.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة تهدف في الأساس إلى: الحفاظ على نظافة البيئة، و الارتقاء بنمط المعيشة الخاص بالمواطن المصري، كذلك التقليل من حوادث المرور و الطرقات، و أيضًا الارتقاء بالصناعة و الاقتصاد المصري. لذلك دعوني أطلعكم سريعاً على اهم الشروط للتقديم، كذلك طريقة التسجيل بمبادرة إحلال السيارات.

التسجيل بمبادرة إحلال السيارات

إذا كنت تتساءل عن طريقة التسجيل بمبادرة إحلال السيارات، فيمكنك ذلك عن طريق: إما الاتصال برقم الخط الساخن 16733، أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة.

اهم الشروط للتقديم بمبادرة إحلال و تجديد سيارتك

أن يكون المتقدم ما بين: الـ 21 و الـ 55 عاماً. أن يكون قد مضى على استخدامك للسيارة 20 عاما أو اكثر. أن يكون معك رخصة قيادة سارية (درجة ثالثة كحد أدنى). التعهد برد المبلغ و تسديد قيمة السيارة ، و تقديم ما يثبت القدرة على السداد بالإضافة إلي وجود ضامن.

المستندات المطلوبة للاشتراك بالمبادرة