البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بأسيوط الجديدة

وقال البابا: "أتلمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين".
وتوفى، اليوم الثلاثاء، القس ميساك كريم كاهن، عن عمر ناهز الـ56 عامًا، بعد خدمة كهنوتية دامت لمدة 14 عامًا.
وولد الأب الراحل يوم 29 يونيو 1965، وسيم كاهنًا يوم 27 مارس 2007.
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