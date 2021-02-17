ننشر صور حادث عمرو أديب بعد نقله إلى المستشفى

تعرّض الإعلامي عمرو أديب، منذ قليل، لحادث سير أثناء قيادة سيارته في نطاق مدينة 6 أكتوبر.

وكان "أديب" قد تم نقله إلى المستشفى عقب تعرّضه للحادث الذي أسفر عن تحطم مقدمة سيارته بالكامل.

ووقع الحادث بالقرب من وصلة دهشور في أكتوبر، وتم نقل الإعلامي الى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية .