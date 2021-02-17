نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة عمرو أديب في حادث سير ونقله إلى المستشفى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصيب الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب في حادث سير أثناء قيادته سيارته الخاصة على طريق دهشور، وعلى أعقاب الحادث الذي حدث مساء يوم الثلاثاء تم نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر، وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسيارة الإعلامي الشهير بعد الحادث والتي توضح تضرر السيارة بدرجة هائلة من المقدمة، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن حالة أديب الصحية مستقرة الآن، ولم تتم الإشارة إلى وجود آخرين بصحبته.

نبذة عن حياة عمرو أديب

ومن المعروف أن عمرو أديب هو أحد أبرز الإعلاميين المصريين ويقوم بتقديم برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أربعة أيام خلال الأسبوع، والذي يقوم من خلاله بعرض الأحداث التي تهم المواطن المصري ومناقشتها، وأديب زوج للإعلامية الشهيرة لميس الحديدي.

ولد عمرو عبد الحي أديب في 23 أكتوبر عام 1963 بمدينة المحلة الكبرى وهو إبن السيناريست عبد الحي أديب، كما يعمل أخوه عماد أديب كإعلامي أيضاً بينما يعمل أخوه عادل أديب في مجال الإخراج، ويبلغ عمرو من العمر 58 عاماً وعرف عنه اندفاعه أثناء تقديم برامجه وتناوله للقضايا الهامة التي تهم الشعب المصري والعربي.

تزوج عمرو مرتين الأولى كانت من سيدة تدعى “أماني سوكا” وأنجب منها ابنه خالد، ثم تزوج من الإعلامية لميس الحديدي عام 1990 وأنجب منها نور، ومن المعروف عنه أيضاً انتمائه الشديد لنادي الزمالك وانفعاله المستمر على الهواء عند تعرض الزمالك للخسارة بطريقة تلقائية قد تثير ضحك مشجعي الفرق المنافسة.

وقد تصدر خبر الحادث التريند في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وانهالت تعليقات محبي الإعلامي الشهير والتي تحتوي على العديد من الدعوات بالشفاء العاجل والأمنيات الصادقة بعودته مرة أخرى، بينما توجه بعض الغير متفقين معه في الآراء إلى التعليقات بكلمات جارحة، وسوف نوافيكم بأية تفاصيل جديدة.