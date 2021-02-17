نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عمرو أديب يتعرض لحادث سير خطير ونقله على أثره للمستشفى في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساء اليوم تعرض الإعلامي المصري الكبير عمرة أديب لحادث سير بسياراته الخاصة على طريق دهشور أكتوبر، وتم تداول بعض الصور الخاصة بالحادث لسيارته التي ظهرت بشكل مخيف للغاية منا أثار قلق محبي ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسوف نطلعكم الآن عن تفاصيل الخبر فتابعونا

عمر أديب يتعرض لحادث سير

تعرض مساء يوم الثلاثاء الإعلامي عمرو أديب لحادث سيارة خطيرة على طريق دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وجاء الحادث بعد عودته إلى منزله، وسط موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد في تلك الأيام، وخرج مسئولو برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب يؤكدون نقله إلى أحدى المستشفيات في 6 أكتوبر للاطمئنان عن حالته وإجراء عدد من الفحوصات الطبية له، وأكد أن الإجراءات الطبية الأولى تؤكد أن الحالة ليست خطيرة وأن الوضع مستقر، وتصدرت الخبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح هو الترند الأول حالياً، وانهالت التعليقات على الخبر من قبل جمهوره العريق في كل مكان بالوطن العربي داعيين الله عز وجل أن يتم شفائه على خير وعودته من جديد يظهر على الشاشة بضحكته الوسيمة.

نبذة عن الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب واحد من أشهر الإعلاميين المصريين الذي لهم مكانة مرموقة في هذا المجال، وهو شقيق الإعلامي عماد أديب وزوجته الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي وهي زوجته الثانية، بعد زواجه من السيدة أماني سوكا، والذي يقدم برنامج الحكاية عبر قناة أم بي سي مصر.