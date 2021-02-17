نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل عمرو أديب يتعرض لحادث أليم طريق أكتوبر إليكم التفاصيل بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل عمرو أديب يتعرض لحادث أليم طريق أكتوبر، جاء الحادث في أثناء عودة عمرو أديب، إلى منزله، وسط موجة طقس سيء تضرب مصر. وقد تعرض الإعلامي عمرو أديب، لحادث سير منز لحظات بالقرب من وصلة دهشور بأكتوبر .

وتداول مواطنون على “تويتر” صورا لسيارة عمرو أديب، في أثناء وقوفها بعد الحادث، ويتضح من الصور تهشم الجزء الأمامي للسيارة تماما.

حادث عمرو اديب واخر المستجدات

الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث بطريق وصلة دهشور بأكتوبر، مما تسبب في إصابته وشخص آخر كان برفقته وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال مصدر أمني إن رجال المرور انتقلوا إلى موقع الحادث لكشف أسبابه والوقوف على ملابساته وتسيير حركة المرور، وتم نقلة إلى مستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 أكتوبر لإجراء الفحوصات اللازمة، بعد تهشم سيارته .

وأضاف مصدر مسؤول من فريق إعداد برنامج عمرو اديب أن حالة أديب مطمئنة، وأنه يتجه حاليا إلى مستشفى دار الفؤاد للاطمئنان على حالة اديب. يذكر أن أمس الثلاثاء هو اجازة الإعلامي عمرو اديب من تقديم برنامج الحكاية الذي يقدمه على شاشة إم بي سي، وكان عائدا إلى منزله في مدينة أكتوبر وليس من البرنامج.

عماد اديب يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأخية

من الامارات طمئننا الإعلامي عماد الدين أديب والذي يتواجد حاليا بدولة الإمارات جمهور الإعلامي عمرو أديب على حالته الصحية وقال أديب ان أخية الإعلامي عمرو اديب نجاه الله، ونزل من السيارة التي أقلته إلى المستشفى على قدميه، وهو في المستشفى يقوم بآشعه كاملة للتأكد من عدم وجود مضاعفات أو نزيف داخلي لا قدر الله يارب حمدك وشكرك لان الحادث كان مروع”.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد تعرض لحادث مروري مروع على طريق وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر بالقرب من ميدان جهينة.

وتم نقل عمرو إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث. ولم يتضح حتى الآن الحالة الصحية الكاملة للإعلامي المصري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسيارة أديب، بعد الحادث. وأظهرت الصور تضرر السيارة الفارهة في مقدمتها بشكل فادح.