نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي عمرو أديب يتعرض لحادث سير وتم نقله للمستشفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث سير منذ قليل وتم نقله للمستشفي حيث ترددت الأنباء عن تعرض الإعلامي لحادث سير على طريق دهشور الجيزة وتم بعد ذلك نقله إلى أحد المستشفيات بستة أكتوبر وتناقلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبر الحادث ولم يصدر إلى الآن أي بيان مؤكد من المستشفي بخصوص حالة الإعلامي ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم بعض المعلومات الشخصية التي تخص الإعلامي عمرو أديب وبعض تفاصيل الحادث.

من هو الإعلامي عمرو أديب

بعد أن تعرض عمرو أديب لحادث سير منذ دقائق ويبحث الكثير من المتابعين عن آخر التطورات والاخبار كما اهتم الكثيرين بمعرفة المزيد من المعلومات عن حياة الإعلامي الشخصية وسوف نقدم لكم بعض المعلومات الخاص عن حياته:

والده هو الكاتب والسيناريست عبد الحي أديب.

هو مقدم برامج مصري من مواليد المحلة في الثالث والعشرين من أكتوبر لعام 1963وهو يعد من الإعلاميين المشهورين بمصر والعالم العربي.

درس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

متزوج من الإعلامية المصرية المعروفة لميس الحديدي.

يقدم حالياً برنامج الحكاية والذي يتم إذاعته على قناة إم بي سي مصر.

يعد من المؤسسين لإذاعة نجوم إف إم.

خاض تجربة التمثيل وذلك من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الفنية.

قدم عدد من البرامج التلفزيونية المختلفة.

وتناول المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي صور سيارة الإعلامي من موقع الحادث الذي تعرض له أثناء عودته للمنزل والذي تزامن مع تعرض البلاد لطقس سئ شهد تساقط الأمطار وهبوب للرياح وكانت قد ترددت الأنباء بخصوص حالة الإعلامي بعد الحادث بأن حالته مستقرة وأنه ما زال بالمستشفي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقيه للعلاج وذلك للإطمئنان على صحته، هذا ونتمني له الشفاء العاجل وندعو الله أن يكون بخير وبصحة جيدة.